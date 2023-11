Er valt Franky Van der Elst iets op: "Doet me sterk denken aan hun kampioenenjaar"

Zondag strijden KAA Gent en Union SG in een onvervalste topper tegen elkaar. In de Ghelamco Arena kunnen de Buffalo's de kloof met de Brusselaars wat proberen te dichten. Franky Van der Elst ziet KAA Gent indruk maken.

Zeker het middenveld van KAA Gent maakt indruk op Franky Van der Elst. Dat heeft hij ook duidelijk laten blijken in zijn analyse bij Het Nieuwsblad. "Dit doet me sterk denken aan Neto-Kums in het kampioenenjaar, al maakte Neto toen meer goals."

De Sart als een van de belangrijke pionnen

De Sart speelt nochtans een prima seizoen volgens The Fox. "Samen met Kums hoort hij tot een van de sterkste duo's van de Jupiler Pro League. Hrosovsky-Heynen vind ik ook een sterk duo, maar dat is in een ander systeem."

Volgens Van der Elst is De Sart een intelligente speler. Dat hij er dit seizoen nog meer uitkomt dan vorige jaargang is mogelijk te wijten aan het vertrek van Vadis Odjidja bij de Buffalo's, waardoor er meer kansen zijn gekomen voor De Sart om te spelen.