JPL-speler zit vol ambities: "Wil de beste ter wereld worden"

Je hebt mensen met ambitie en je hebt mensen met veel ambitie. Tot die laatste categorie mag je zeker Archie Brown rekenen, zoveel is duidelijk. Hij mikt namelijk op het allerhoogste.

Archie Brown werd als verdediger binnengehaald bij KAA Gent, maar heeft zich de voorbije maanden meer en meer opgeworpen als een speler die de hele flank afkan. En daardoor is hij een van de absolute sterkhouders geworden bij de Buffalo's.

De 21-jarige Engelsman stond al een aantal keren in ons team van de week en blijft week na week indruk maken. Volgens Transfermarkt steeg zijn marktwaarde de voorbije zes maanden van 700.000 euro naar liefst 3 miljoen euro.

Beste ter wereld worden

En daar lijkt het niet te moeten stoppen voor de linksback, die zelf ook heel wat ambities toont. "Ik wil de beste linksback ter wereld worden. God heeft me gezegend met eigenschappen, zoals mijn lichaam en snelheid, die dat mogelijk maken."

En dus wil hij het hoogste bereiken, zoveel is duidelijk. "Ik wil in de Champions League en op EK's en WK's spelen - dat zijn mijn dromen. Maar begrijp me niet verkeerd: ik ga niet zweven", aldus Brown in gesprek met Het Laatste Nieuws. De linksachter vertelde er nog bij dat zijn vader hem heeft geleerd dat hard werken zeer belangrijk is.