Opvallende aan- en afwezigen bij Club Brugge voor duel tegen OH Leuven

Club Brugge neemt het zondag op tegen OH Leuven. Een belangrijke wedstrijd, zeker na het gelijkspel tegen Cercle Brugge.

Ronny Deila had kopzorgen met zijn overvolle ziekenboeg. Toch kwam hij eerder deze week met het nieuws dat iedereen, buiten Antonio Nusa, fit is van zijn kern.

Dit blijkt nu echter niet helemaal te kloppen. Als we kijken naar de selectie van Club zien we een paar opvallende aan- en afwezigen. Zo zal Skov Olsen, die nog twijfelachtig was, dan toch meereizen naar Leuven.

Antonio Nusa blijft rusten, zoals we konden verwachten. Maar nu zullen ook Kyriani Sabbe en Bjorn Meijer thuis moeten blijven. Toch geen lege lappenmand bij Club.