Analist voorspelt: "Dan worden ze als titelfavoriet naar voren geschoven"

De clash van het weekend? Dat is de topper tussen KAA Gent en Union SG om 13.30 uur in de Ghelamco Arena. Wat mogen we verwachten? Veel. Als het van de analisten afhangt toch.

Union SG staat momenteel op kop in het klassement, met zes punten meer dan Anderlecht en zeven meer dan KAA Gent. De clash tussen beide ploegen in de Ghelamco Arena kan dus ook iets vertellen over hoe het seizoen zal evolueren. "Als Union wint, dan zullen ze geen klein ploegje meer zijn", beseft Wim De Coninck in De Zondag. "Dan zullen ze als titelfavoriet naar voren worden geschoven."





