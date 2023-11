RWDM woedend op scheidsrechter na Brusselse derby: "Hij moet het spel leiden, niet ons straffen"

RSC Anderlecht kwam van een achterstand terug om RWDM met 2-1 te verslaan. Bij RWDM zijn ze niet blij met bepaalde scheidsrechterlijke beslissingen.

Na de wedstrijd maakte RWDM-speler William Klaus geen geheim van zijn teleurstelling. "Wij maakten het eerste doelpunt. We verdedigden goed in de eerste helft, ondanks het feit dat Anderlecht veel kansen kreeg."

Klaus had ook snel kritiek op de scheidsrechter: "Ik weet niet of de scheidsrechter boos op ons was, maar hij veranderde het spel. Hoe zit het met de penalty? Wat mij betreft had hij in die fase niet moeten fluiten. Ik weet niet wat de scheidsrechter zag."

RWDM kwam aan het einde van de wedstrijd met 10 man te staan na een tweede gele kaart voor Camara. "Als je met 10 man komt te staan, is het moeilijk. De eerste gele kaart van de wedstrijd kwam na, wat, 33 seconden? De scheidsrechter moet het spel leiden, niet ons straffen!"

Claudio Caçapa, de coach van RWDM, was het ook niet eens met de beslissing om voor de penalty te fluiten: "Ja, er was contact. Maar de speler raakt eerst de bal aan. We passen die regel niet meer toe. We moeten proberen om het zo snel mogelijk te vergeten."