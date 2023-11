Thorgan en Eden lachen met Vazquez terwijl die een serieus interview wil geven: "Onze fans zijn wat gek"

Er wordt soms nog wat lacherig gedaan over de voetbalkwaliteiten van Luis Vazquez. Maar dat de Argentijn een belangrijk wapen kan zijn voor Anderlecht werd tegen RWDM nog maar eens duidelijk. De 22-jarige scoorde ook de winnende goal.

Een voorzet van Vertonghen die doorschoot en Vazquez besloot om de bal eerder met het hoofd dan met de voet binnen te schieten. Zekerheid voor alles! "Ik sta vaak aan de tweede paal", vertaalde de tolk het Spaans van Vazquez. "Ik ben ook goed met de kop, dat is één van mijn kwaliteiten."

Er is nog werk aan, ook aan zijn Engels, maar Vazquez werkt er dagelijks aan. "Ik heb toch al twee belangrijke goals gescoord. Het was niet makkelijk om naar hier te komen, maar ik word goed geholpen door mijn ploegmaat. De koude? Daar hadden ze me wel al voor gewaarschuwd", lachte hij.

Om daarna onderbroken te worden door... de familie Hazard. Thorgan, Kylian en Eden liepen met hun schare nageslacht door de mixed zone: "Golazo!", riep Eden lachend. "De beste speler van Argentinië, beter dan Messi", voegde Thorgan er lachend aan toe.

Om dan toch maar verder te gaan met zijn interview. Ook over de sfeer had hij iets te zeggen. "Onze fans zijn wat gek, maar in Boca zijn ze toch nog gekker", zei hij. "Maar scoren in een derby is voor mij een groot moment in mijn carrière."