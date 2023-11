Eerste indrukken over Besnik Hasi bij KV Mechelen zijn enorm veelzeggend: "Dat is wat we nodig hebben"

De eerste indrukken over KVM-coach Besnik Hasi zijn er inmiddels wel, nu hij twee weken met de spelers aan de slag is kunnen gaan en ook echt zijn eerste match gecoacht heeft. Nu eerst realisme en punten pakken, daarna beter voetbal: dat is het mantra.

Na KV Kortrijk - KV Mechelen is de analyse duidelijk: punten pakken, dat is meer dan wat dan ook wat nu telt. Om dat te bekomen pepert Besnik Hasi een aardige dosis realisme in de ploeg. Toch is ook zijn wens dat er meer lef en rust aan de bal getoond wordt. Wellicht volgt dat pas nadat er een aantal zeges zijn geboekt.

"Het valt goed mee", zegt Rob Schoofs over de samenwerking met de nieuwe coach. "Hij spreekt over realistisch voetbal, gezien waar we nu staan. Na de wedstrijd in Kortrijk zei hij ook wel meteen dat hij dat dit niet het voetballende niveau is dat hij wil zien. Ik denk niet hij het spel tegen Kortrijk gewend is om te zien."

© photonews

Al is dat in deze omstandigheden niet het belangrijkste. "Hij is heel direct op training en heeft een beetje dezelfde filosofie als diegene die er al was in de club: voetballen tussen de lijnen, met veel mensen proberen aanvallen. Mét iets andere accenten. Op die offensieve patronen werken we op training, daar gaan we mee verder."

Het is ook duidelijk wat die andere accenten zijn. "Af en toe mag het iets sneller diep gaan en mogen we een lange bal spelen, omdat het niet nodig is om onszelf in de problemen te brengen. Hij hamert vooral op de mentaliteit en dat is hetgene wat we nodig hebben."

© photonews

Norman Bassette is de speler die onder de Kosovaarse Albanees het eerste Mechelse doelpunt maakte. "Mijn eerste indruk van Hasi? We hebben gewonnen, het gaat dus goed. Hij laat me mijn werk doen. Hij heeft een positiviteit in de groep gekregen, de sfeer in de ploeg is goed. Dat moet zich doorzetten."