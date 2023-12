Analist ziet Standard play-off 1 niet halen met cruciale week in het vooruitzicht: "Daar net wat te min voor"

Standard staat voor een cruciale week. Zondag naar Club Brugge, donderdag naar Anderlecht en zondag opnieuw naar Anderlecht. In één week tijd zouden ze hun seizoen kunnen redden of helemaal de dieperik zien ingaan.

Er is geen lijn te trekken op Standard. Mooie overwinningen tegen Club Brugge, Anderlecht en Genk, maar punten verspelend waar het niet nodig is. En soms ook zwaar de boot ingaan. “Ze zijn onregelmatig", knikt Franky Van der Elst bij Het Nieuwsblad.

"Ze hebben een mooie reactie getoond tegen Genk. Hun ambitie is Play-Off 1. Ik gun het hen, maar denk eerlijk gezegd dat ze daar net wat te min voor zijn. Ze teren nog te vaak op enthousiasme, op Sclessin dat geweldig tekeer kan gaan. Maar eens buiten Luik wordt het moeilijk, zeker in de topmatchen. Antwerp: 6-0. Gent: 3-1.”

En dan nu drie uitmatchen tegen topteams. Te beginnen met in Jan Breydel. “Als ze hun ambitie kracht willen bijzetten, is dit het moment een statement te maken. Erna moeten ze eerst voor de beker en dan voor de competitie naar Anderlecht. Da’s van het zwaarste dat je in België kan hebben. In het slechtste geval ben je na zo’n week de beker kwijt en kan je je ambitie voor Play-off 1 helemaal opbergen.”