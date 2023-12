Ex-Anderlecht-topper kijkt vanavond zijn voormalige club in de ogen: "Het deed pijn aan mijn hart"

Bart Goor is tegenwoordig assistent bij Westerlo, maar speelde natuurlijk ook voor Anderlecht. Hij maakte een kwarteeuw geleden mee hoe paars-wit er twee jaar op rij vernederd werd (6-0 en 5-0). Hij leeft nog steeds mee met zijn ex-club, maar hoopt vanavond toch dat Het Kuipje nog eens brandt.

Anderlecht was de voorbije seizoenen geen ploeg om echt schrik van te hebben, maar dat is dit seizoen veranderd. “De voorbije jaren was het niet leuk om naar Anderlecht te kijken, dat deed pijn aan mijn hart”, geeft Goor toe in GvA. “Vandaag zie ik weer een ploeg die vecht voor elkaar, dat was toch al heel lang geleden."

Dat Anderlecht het goed doet, is voor hem goed voor de Belgische competitie. "Het is misschien nog niet het Anderlecht van mijn periode, maar het belangrijkste is dat de club uit de impasse is geraakt. Als ze dit kunnen vasthouden, staat er een goede basis om verder op te bouwen."

Maar zijn ze ook titelkandidaat? “Veel zal afhangen van de vorm van het moment. Voor mij is Club Brugge het beste team waar we dit seizoen tegen gespeeld hebben, maar hun schip is daarna beginnen te zwalpen. Soms kan een grote kern ook een nadeel zijn als je veel spelers hebt voor dezelfde positie. En je mag ook Union niet vergeten. Wat zij doen, is gewoon fantastisch.”