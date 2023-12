Vormer en Vossen laten zich heel duidelijk uit over bekermatch tegen Club Brugge

Op zes december staan Club Brugge en Zulte Waregem tegenover elkaar in de Croky Cup. Een bijzondere match voor Jelle Vossen en Ruud Vormer.

In de achtste finales van de Beker van België wacht Essevee opnieuw een West-Vlaamse derby. Na Cercle Brugge in de zestiende finales is nu Club Brugge de tegenstander.

Voor Ruud Vormer en Jelle Vossen wordt het een bijzondere match tegen hun ex-ploeg. “Het wordt moeilijk”, zegt de Nederlander meteen bij HUMO, maar Jelle Vossen is toch overtuigd van een andere mening.

“Je hebt altijd een kans, hoor”, repliceert hij. “Tegen Cercle was het ook niet makkelijk, maar we zijn toch doorgestoten. We zullen zonder stress het veld op stappen. Club Brugge speelt de tegenstander op dit moment ook niet van de mat, hè.”

Vormer is vooral blij dat hij nog voetbalt. “We vermaken ons, dat is zo. Maar ik heb wel aan stoppen gedacht, hoor. Ik speelde niet bij Club, en daar had ik het knap lastig mee. Rustig blijven zitten, dacht ik: contract afmaken en stoppen, klaar.”

Tot Vossen hem overtuigde. “'Leuke club, probeer het.' In januari ben ik naar hier gekomen. Goed plan, aantrekkelijk financieel plaatje. Ik kreeg meteen weer dat fijne gevoel. Het voetbalplezier was terug, ondanks de degradatie.”