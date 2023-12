🎥 "De perfecte man voor ons team": Trainer uit JPL krijgt contractverlenging

Miron Muslic heeft zijn contract bij Cercle Brugge verlengd tot juni 2025. Hij kondigde dat nieuws zelf aan via een videoboodschap op de sociale mediakanalen van groenzwart.

Miron Muslic is sinds oktober 2021 bij Cercle actief. Eerst als assistent-coach, sinds september 2022 als hoofdtrainer. De voorbije maanden vonden er intensieve gesprekken plaats om het aflopende contract van de Oostenrijker te verlengen. Afgelopen weekend vonden alle partijen een akkoord en werd de overeenkomst verlengd tot 2025.

Technisch directeur Rembert Vromant: “Sinds enkele seizoenen wil Cercle spelers naar een hoger niveau tillen en een gerenommeerd opleidingsplatform worden in Europa. We beogen fysieke parameters van het allerhoogste niveau en willen onze spelers tactisch en technisch klaarstomen voor een mooie carrière.”

“Onze spelfilosofie van hoge pressing met veel intensiteit en aandacht voor de transitiemomenten volgt de evolutie van het voetbal zoals het gespeeld wordt op het allerhoogste niveau. Dit is de reden waarom onze Vereniging weloverwogen de juiste mensen selecteert en de nodige kansen geeft aan jonge, gemotiveerde professionals om dit project vorm te geven.”

Zowel Miron Muslic als Cercle Brugge hebben in het verleden meermaals de wens uitgesproken om langer met elkaar te willen doorgaan. “We vinden dat Miron Muslic de perfecte man is om dit jonge team te blijven leiden”, aldus Rembert Vromant. “Hij past perfect binnen onze filosofie en haalt samen met de technische staf, op dagelijkse wijze, het beste van de spelers naar boven. Als jonge coach vindt hij in Cercle het perfecte project om zijn persoonlijke doelstellingen te verwezenlijken en deze contractverlenging is, naast een beloning voor zijn mooie werk, evenzeer een signaal dat dit Cercle ambitieus is en honger heeft om de gestaag stijgende lijn van resultaten door te zetten.”

Cercle is bijzonder verheugd dat Miron Muslic, ondanks aanbiedingen vanuit het buitenland, er nu effectief voor kiest om z’n werk bij Cercle verder te zetten.