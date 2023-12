Radja Nainggolan doet bekentenis nadat hij bij nieuwe club arriveert

Radja Nainggolan is weer voetballer. Hij kwam vandaag aan bij zijn nieuwe club Bhayangkara.

Bij zijn aankomst op de luchthaven in Indonesië kreeg Radja Nainggolan meteen een bloemenkrans. Een opvallende nieuwe werkgever voor onze landgenoot, zo werd vorige week duidelijk.

Aan welk niveau hij zich mag verwachten weet hij niet. “Het is vooral een uitdaging waar ik enorm naar uit kijk. Ook het project spreekt aan”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

“De ploeg wil niet degraderen, maar dat wordt geen makkelijke opdracht. Waarom ik hier getekend heb? Zij waren de enigen die echt moeite hebben gedaan om me naar Indonesië te halen.”

Nainggolan zit al sinds de zomer, toen zijn contract bij het Italiaanse SPAL afliep, zonder contract. Het zal dus nog eventjes duren vooraleer hij weer helemaal wedstrijdfit is.

Want het was bijna op, zo bekent Nainggolan nog. “Als ik nog een maand zonder club zat, was ik waarschijnlijk gestopt. Ik voel me goed, ik trainde de voorbije drie maanden op mezelf. Ik hoop zo snel mogelijk in actie te komen.”