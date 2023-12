Glen De Boeck doorbreekt stilte over 'Propere Handen'-proces en doet onthullingen: "Ik wil gerechtigheid"

Glen De Boeck was één van de 57 beklaagden bij het proces 'Propere Handen'. In tegenstelling tot een aantal anderen wil hij zijn proces niet afkopen.

35 beklaagden kochten hun proces al af. Glen De Boeck is er rotsvast van overtuigd dat hij onschuldig is en wil gerechtigheid zien. "Ik heb niets misdaan, ik wil gerechtigheid. 35 beklaagden hebben hun proces wél al afgekocht: ‘Zie dat niet als een schuldbekentenis, we willen er gewoon van af.’ Yeah, right!", vertelde De Boeck bij Humo.

De Boeck zou 35.000 in eigen zak hebben gestoken na de transfer van Milos Maric naar Beveren. Dejan Veljkovic heeft hem betrokken bij de zaak, onnodig volgens de KV Kortrijk-coach.

"Waarom lapt hij mij erbij?", vraagt De Boeck zich af. "Het klopt dat ik Maric bij Beveren heb aangeprezen. Daarom staat mijn naam ook op dat stukje papier, zonder een bedrag overigens. Er is geen enkel bewijs tegen mij. Ik héb de kans gehad om geld te verdienen aan transfers, vele keren zelfs. Maar zo zit ik niet in elkaar."

"Waar het om gaat, is dat Maric de vrije trappen en hoekschoppen niet meer mocht nemen, omdat ik daar een betere speler voor had. Zo is de ellende begonnen. Veljkovic is Poppe (Dirk Poppe, ex-CEO van Beveren n.v.d.r.) beginnen te beïnvloeden, dat staat óók in het proces-verbaal. Daarom ben ik buitengegooid", besluit De Boeck.