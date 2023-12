Nu echt vertrokken? Hans Vanaken ziet topaanwinst eindelijk renderen bij Club Brugge

Club Brugge lijkt eindelijk opnieuw gelanceerd te zijn. Ook enkele dure zomeraanwinsten komen eindelijk onder stoom.

Club Brugge betaalde deze zomer zo'n 8 miljoen euro voor Igor Thiago. Toch een stevig bedrag, zeker na de mislukte transfers van onder meer Roman Yaremchuk, die dit seizoen wordt uitgeleend aan Valencia.

Maar met vijf goals in drie wedstrijden heeft spits Igor Thiago eindelijk de weg weer naar doel gevonden. De Braziliaan kende even een dipje na zijn goede start. Maar nu komt hij dus weer onder stoom.

Vertrouwen

En Thiago is ook veel meer betrokken bij het spel, houdt ballen bij en levert ook assists af. Maar hoe komt het nu precies dat het nu wel lukt? "Het is niet zo dat er de laatste week veel veranderd is bij hem", zegt kapitein Hans Vanaken.

"Hij moest zich aanpassen, maar was altijd rustig en vriendelijk. Vandaar dat we wisten dat alles goed zou komen. Maar toen het minder ging, kon je eigenlijk niets aan hem merken", stelt de kapitein nog.

"Op dit moment scoort hij aan de lopende band en dat heeft met vertrouwen te maken. Als die ballen erin vliegen, dan kan de spits vertrokken zijn." Zondag tegen Mechelen krijgt Thiago een nieuwe kans.