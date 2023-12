Brian Riemer zit bij Anderlecht met een dik probleem dat hij zelf niet in hand heeft

Het was de voorbije maanden al een issue en blijft dat ook. RSC Anderlecht zit met een dik probleem voor de komende tijd.

RSC Anderlecht is goed op dreef. Het staat tweede in de Jupiler Pro League en heeft zich ook geplaatst voor de kwartfinales van de Croky Cup.

Een heel tevreden Brian Riemer zou je dan verwachten, maar dat is niet zo. De Deense trainer houdt zijn hart vast voor een probleem dat ook zijn spelers deze week al aankaarten.

Mats Rits deed het tijdens de rust van de bekerpartij en Jan Vertonghen liet na de wedstrijd tegen Standard weten dat het veld van het Lotto Park er heel slecht bij ligt. “Dat moet je niet alleen zeggen als je verliest, ook als je wint”, zei Vertonghen toen voor de camera’s na de zege tegen de Rouches.

Ook Brian Riemer moest dat helaas bevestigen. “Iedereen in deze club weet dat ons veld de standaard niet haalt die we willen bereiken. We willen goed voetballen en daar heb je een goed veld voor nodig”, klonk het bij Sporza.

“Helaas zitten we in het midden van de winter. Gras moet groeien en daar hebben we de kerstman voor nodig, vrees ik. Iedereen doet wat hij kan, maar we moeten geduldig zijn.”