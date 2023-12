Kan Anderlecht dit jaar weer de titel pakken? "We hebben alles om mee te doen"

Anderlecht lijkt zijn glorie terug gevonden te hebben. De Brusselse ploeg staat met 34 punten op een mooie tweede plaats in het klassement, op vier punten van leider Union.

Het is dan ook niet vreemd om te beginnen nadenken over een mogelijke titel. Het woord viel al een aantal keer bij paars-wit. Het is voor Anderlecht van het seizoen 2016/2017 geleden dat het landskampioen werd.

"We hebben alles om mee te doen, maar ik ga niet roepen dat we kampioen zullen worden", vertelt Killian Sardella bij Het Laatste Nieuws. "Eens we de play-offs bereikt hebben, kunnen we onze ambities bijstellen. Er resten ons nog vier belangrijke competitiewedstrijden voor het einde van het jaar.

Anderlecht heeft nog een zwaar programma voor Nieuwjaar. Zondag wacht de Clasico tegen Standard. Nadien volgen Antwerp, KRC Genk en Cercle Brugge. Allemaal ploegen die meedoen voor Play-Off 1.