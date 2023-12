Het einde van een tijdperk bij Antwerp? "Dagen waarop ik tegen mezelf zeg dat genoeg genoeg is"

Ritchie De Laet heeft met Antwerp een symbolische mijlpaal bereikt. Maar hij zou wel eens aan zijn laatste maanden op de Bosuil bezig kunnen zijn.

Gisteren speelde Ritchie De Laet zijn 200ste wedstrijd in de Antwerpse tenue op het veld van Cercle Brugge. Een avontuur dat in 2006 begon, in 2019 werd hervat en waar hij trots op is: "Ik had er al een paar weken naar uitgekeken. Het was echt iets wat ik wilde bereiken, maar door wat gezondheidsproblemen was het noodzakelijk om te wachten" vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

Deze fysieke problemen kunnen zijn toekomst bij 'The Great Old' bemoeilijken: "Er zijn soms dagen waarop ik tegen mezelf zeg dat genoeg genoeg is. De coaches en de medische staf doen fantastisch werk om me in vorm te houden. In mijn geval wordt het af en toe overslaan van trainingen nodig."

Ritchie De Laet is na dit seizoen einde contract bij stamnummer 1. Zal hij op 35-jarige leeftijd een laatste uitdaging aangaan in Antwerpen of zijn schoenen aan de haak hangen?