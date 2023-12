Stroeykens 'for life' bij RSC Anderlecht? Hij vertelt zelf of dat zo is

RSC Anderlecht heeft enkele dieharders in de A-kern rondlopen. Mario Stroeykens is één van hen.

In januari 2021 maakte Mario Stroeykens zijn debuut bij het eerste elftal van RSC Anderlecht. Vorige zomer verlengde hij nog zijn contract in het Lotto Park, met enige twijfel.

“Ik aarzelde niet, ik wilde gewoon duidelijk weten wat mijn speelkansen waren”, vertelt hij aan De Zondag. “Geen Europees voetbal betekende minder matchen en als je zag hoeveel nieuwe spelers er kwamen. Bekende en heel goeie spelers.”

Want het lijstje is bijzonder groot van ervaren mannen: met Delaney, Rits en Hazard noemen we er maar drie. Het is elke week kijken wie in de selectie en het basiselftal zit.

“Het is niet zo dat ik elke keer bang de ploegopstelling afwacht. De ene keer weten we het lang vooraf, de andere keer maar kort vooraf, afhankelijk hoeveel spelers fit zijn. Het is gewoon aan mij om de coach te blijven tonen wat ik extra kan brengen”, gaat Stroeykens verder.

Nu moet er bevestigd worden. “Ik kon vorig seizoen voldoende bagage opdoen, dit jaar moet ik helemaal bevestigen. Ik denk wel dat ik nu de kwaliteiten heb voor een basisplaats.”

Leoni liet al weten dat hij zijn hele leven bij RSCA wil spelen, maar bij Stroeykens is dat niet meteen het geval. “Mijn liefde is groot maar ik heb ook nog andere dromen. Avonturen in het buitenland, maar stap voor stap dus.”