Tolu opnieuw beschikbaar bij KRC Genk? Vrancken overweegt bijzondere optie

Tolu Arokodare kwam vorige zondag zwaar in botsing met Hugo Cuypers. Pas vrijdag was hij terug op training te zien.

Het was een heftige botsing tussen Tolu Arokodare en Hugo Cuypers, afgelopen zondag in het duel tussen KRC Genk en KAA Gent.

De Nigeriaan leek eventjes van de aardbol verdwenen en moest op een brandcard van het veld gedragen worden. Hij moest echter niet naar het ziekenhuis gebracht worden.

Vrijdag was Tolu opnieuw van de partij op het trainingsveld. “Maar daarin vermeed hij nog elk contact”, zegt trainer Wouter Vrancken aan Het Belang van Limburg.

“Pas als dat lukt en hij achteraf opnieuw geen reactie ondervindt, kan hij de match tegen Eupen eventueel halen. Dat is op dit moment nog koffiedik kijken.”

Wouter Vrancken en KRC Genk overwegen zelfs een bijzondere optie, om Arokodare met een helm te laten spelen als hem dat een beter gevoel geeft.

“Die optie willen we natuurlijk uitproberen. Cruciaal is dat hij zichzelf helemaal vrij voelt. Want uitgerekend koppen is een cruciaal onderdeel van Tolu's spel. Je kan aan Sor en Paintsil ook niet vragen om een wedstrijd te spelen zonder te spurten.”

De Nigeriaan zit in ieder geval in de selectie van Wouter Vrancken voor het duel met KAS Eupen, zo maakte de club bekend. Uitkijken dus of hij ook spelen zal...