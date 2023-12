Anderlecht heeft meer 'voetballers' op het veld nodig: tegen topclubs wordt dit het probleem

Anderlecht heeft het moeilijk in topmatchen om zijn wil op te leggen. Ze vinden geen voetballende oplossingen en de 'sturm und drang' die Riemer als optie achter de hand heeft, brengt weinig zoden aan de dijk.

De efficiënte Dreyer werd tegen Standard naar de kant gehaald voor de snellere Raman. Stroeykens moest eveneens zijn stek afstaan aan de snelle Amuzu. En Dolberg moest plaats ruimen voor de lange Vazquez. Daarmee hoopte Riemer het tij te keren.

Maar dat is niet de kwaliteit van dit Anderlecht. De meeste jongens zijn beter als de bal over de grond gaat. En Anderlecht heeft momenteel een groot thuisnadeel: het veld is een catastrofe. De bal botst en hobbelt er lustig over rond wat snel combinatievoetbal en goeie voorzetten quasi onmogelijk maakt.

Hazard broodnodig

Sardella verzond in de slotfase tegen de Rouches een bal richting parking omdat het leer net voor zijn voet een rare bots maakte. Riemer gaat iets anders moeten verzinnen, maar wou ook het veld niet als excuus gebruiken. Als de tegenstander hoog druk zet, heeft Anderlecht het moeilijk om op te bouwen.

Waarom? Omdat Rits, Delaney en Stroeykens niet de jongens zijn die een één-tegen-één aangaan om hun tegenstander te kloppen. Zonder Hazard en Amuzu op het veld heeft Anderlecht te weinig van die spelers. Dreyer kan zijn man voorbij, maar is te traag om hem niet te laten terugkeren.

Daarom dat Verschaeren na acht maanden inactiviteit ook twee keer in vier dagen moest spelen. Anderlecht moet hopen dat Hazard straks wel kan spelen tegen Antwerp, Genk en Cercle Brugge, want die ploegen gaan net hetzelfde doen als Standard: ze het opbouwen beletten.

Leoni of Rits?

Het waren eerder ook al Union en Gent die dat door hadden. Hazard is op dit moment cruciaal om topmatchen te winnen. Hij heeft ook die vrije rol waardoor hij vooraan overal gevaar kan creëren. Met ook nog Verschaeren erbij zal dat al een slok op een borrel schelen.

Waarschijnlijk is er dan geen plaats voor Leoni en Stroeykens. Al vragen we ons af of Leoni met zijn voetballende kwaliteiten en zijn pitbull-gehalte de rol van Rits ook niet kan overnemen. Het is een afweging tussen meer voetballend vermogen en een stevigere zes. Maar is Delaney niet voldoende als breker?