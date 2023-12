Degryse ziet stilaan DNA van 'het oude Anderlecht' terug: "En dat is op Club Brugge anders"

RSC Anderlecht haalde afgelopen zondag nooit het niveau dat we dit seizoen van de Belgische recordkampioen gewend zijn. Toch heeft Marc Degryse lof. En die lof gaat richting één persoon in het bijzonder.

Het voorbije jaar - de Deen is sinds twee december 2023 aan de slag bij RSC Anderlecht - werd er heel wat kritiek afgevuurd op Brian Riemer. De coach van paars-wit is naar verluidt te passief in zijn coaching én kreeg regelmatig te horen dat hij te positief ingesteld is.

"De reactie van Riemer na het gelijkspel tegen Standard kon me bekoren", neemt Marc Degryse het in Het Laatste Nieuws deze keer wél op voor de oefenmeester. "Hij vond het twee verloren punten. En dat hoor ik héél graag. Dat is waar het oude Anderlecht altijd voor gestaan heeft."

© photonews

Ook Degryse ziet - ondanks het povere spel - opnieuw de Belgische grootmacht van weleer in de steigers staan. "De lat wordt hoog gelegd en iedereen is kritisch voor zichzelf en voor anderen. Vergelijk dat eens met de eeuwige positivo die Riemer was bij het begin van het seizoen."

Publiek

"Evengoed viel het me op dat het publiek begon te morren na de 1-2 van Standard en bij het trage voetbal van Anderlecht", besluit de voormalige sterkhouder van paars-wit. "In het Astridpark moet je de steun verdienen. Op Club Brugge is dat anders. Daar wil het publiek de ploeg wel nog over een dood moment brengen."