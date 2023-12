'Anderlecht neemt geen risico's in titelstrijd en lost probleem met rotslechte grasmat voor eens en altijd op'

RSC Anderlecht wil werk maken van de grasmat. Het speelveld in het Lotto Park ligt er erbarmelijk bij. De Belgische recordkampioen kiest voor oplossing op korte én lange termijn.

De oorzaak voor het barslechte veld in het Lotto Park is niet ver te zoeken. De natte zomer zorgde voor een schimmelinfectie van de grasmat, terwijl het hoge aantal wedstrijden - behalve RSC Anderlecht spelen ook de vrouwenploeg , RSCA Futures én Union SG er regelmatig hun thuiswedstrijden - ervoor zorgden dat het helemaal om zeep werd geholpen.

Behalve enkele tegenstanders waren ook Jan Vertonghen en Brian Riemer kritisch. En dat heeft de paars-witte bestuurskamer ertoe aangezet om actie te ondernemen. Het Nieuwsblad weet dat Anderlecht gaat samenwerken met Raw Stadia.

Het bedrijf - of beter gezegd: het softwareprogramma - in kwestie is een gekende partner bij tal van Europese topclubs. Hun specialiteit? Door middel van metingen de optimale omstandigheden van een speelveld garanderen. Met andere woorden: het probleem voorkomen en niet genezen.

En op de korte termijn?

Ondertussen onderzoekt Anderlecht naar een oplossing op korte termijn. Nieuwe grasmatten kunnen een oplossing zijn, maar daarvoor wil paars-wit zeker weten dat de infectie niet dieper in de grond zit. Want in dat laatste geval is het probleem een pak groter... en duurder.