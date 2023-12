Beter wel of geen bezoekende supporters in de Clasico? Carl Hoefkens is duidelijk: "Voor iedereen een betere zaak"



Na de Clasico van afgelopen week donderdag in de beker, werd beslist dat er een tijdlang geen bezoekende fans mogen aanwezig zijn in toekomstige edities van de Clasico. Sommigen zijn voor die beslissing, anderen tegen. Carl Hoefkens kan begrip opbrengen voor beide kanten. "Ik kan het punt van de Anderlecht-supporters ook 100% begrijpen", begint de Standard-coach bij Extra Time. "Het is gewoon een aangenamere voetbalwedstrijd, zelfs als neutrale kijker, als je die speciale spanning voelt die er ook heerst in de tribunes." "Voor iedereen is het een betere zaak dat er uitfans zijn, en dat die fanatiek zijn. Maar er moet natuurlijk wel een duidelijke lijn zijn als in 'tot hier en niet verder'." Hoefkens snapt dat de maatregelen genomen werden, maar ziet dat er ook een soort tussenoplossing mogelijk is. "Ik kan mij daarin vinden, zeker na de zaken die gebeurd zijn. Ik denk wel dat je ergens moet toekomen. Dat er duidelijke richtlijnen en straffen zijn."



