Club Brugge heeft nog géén (!) opvolger voor Vincent Mannaert. Dit is de laatste stand van zaken

De opvolger van Vincent Mannaert bij Club Brugge is... John de Jong. Alhoewel: die informatie lijkt voorbarig. Meer zelfs: er is helemaal geen akkoord.

Vincent Mannaert stopt op het einde van het seizoen als algemeen manager van Club Brugge. Vanaf volgend seizoen zal zijn functie opgesplitst worden in twee jobs: een sportieve en niet-sportieve managementfunctie.

Afgelopen weekend leek Club Brugge het eerste luik ingevuld te hebben met de komst van John de Jong. De voormalige sportief directeur van PSV zou de sportieve touwtjes in handen krijgen. Maar niets is minder waar.

Volgens Voetbal International hebben Bart Verhaeghe en de Jong de eerste gesprekken achter de rug. De Nederlander staat open voor een voorstel van Club Brugge, maar... hij wacht nog steeds op feedback.

Kieskeurige Nederlander

Met andere woorden: er is momenteel géén deal. Bovendien is de Jong sinds zijn vertrek uit Eindhoven niet happig om zomaar in een project te stappen. De Nederlander legde de voorbije maanden tal van voorstellen zonder pardon naast zich neer.