Hoefkens is gek van één van zijn spelers: "Al snel gezien dat hij iets speciaals had"

Carl Hoefkens ziet zijn team progressie maken. Daarin speelt één speler een opmerkelijke rol. Hayao Kawabe is een schot in de roos gebleken. De Japanner is een absolute meerwaarde op het middenveld.

En dat verrast Hoefkens allerminst. "Het is een van de weinige spelers die we vroeg hebben kunnen binnenhalen en we hebben er heel hard op gescout", vertelde Hoefkens bij Extra Time. "Ik had veel wedstrijden van Kawabe bekeken en had gezien dat hij iets speciaals had."

"Het is vooral een verrassing dat het zo lang duurde voor hij zijn echte niveau bereikte. In het begin van het seizoen had hij het nog moeilijk, omdat wij ook moeite hadden om dominant te zijn. Maar nu we de bal beter kunnen laten rondgaan, is hij heel goed. Hij werkt heel hard voor de ploeg, dat is gigantisch belangrijk."

Kawabe verdeelt niet alleen... "In het strafschopgebied is hij ijskoud", zei hij over de Japanner die ook nog eens de fans van Anderlecht ging uitdagen. "Hij is iets gekker dan de normale Japanner, en dat past perfect bij Standard."