De sportfreak én ervaringsdeskundigheid in de nieuwe CEO van voetbalbond: sterke stijging van omzet op komst?

De KBVB heeft donderdag bekendgemaakt dat Piet Vandendriessche de nieuwe CEO van de Belgische voetbalbond wordt. Hij neemt in januari de fakkel over van CEO-ad interim Manu Leroy. Een onbekende naam binnen de voetbalwereld, een goede of slechte zaak?

Piet Vandendriessche is de nieuwe CEO van de Belgische voetbalbond. Vanaf 16 januari neemt hij over van Manu Leroy, die Peter Bossaert was opgevolgd en ook kandidaat was om langer de nieuwe CEO te worden - net als onder meer Peter Willems en Philippe Rosier.

Een tiental kandidaten waren op de shortlist gezet, met daarbij dus ook een aantal namen die niet uit het voetbal kwamen. En een van die 'outsiders' heeft het nu dus gehaald, wat een verrassing kan zijn maar dat niet per se hoeft te zijn. Peter Bossaert kwam vanuit DPG Media en zat dus ook niet in het voetbal bijvoorbeeld.

Piet Vandendriessche will be the new CEO of our federation as of 16 January 2024.



Technisch directeur Frank Vercauteren staat in voor het voetbaltechnische en -tactische, collega Jelle Schelstraete voor het organisatorische en het management. Daardoor kan Vandendriessche zich focussen op de grotere thema's: innovatie, strijd tegen racisme, de maatschappelijke rol, de relatie met de stakeholders, ...

Vandendriessche heeft toch wel wat ervaring als voetballer: "Sport en voetbal zijn altijd een van mijn grote passies geweest – van toen ik als scholier bij VC Ardooie speelde, maar ook later in mijn leven als sportbeoefenaar en voetbalfan", gaf hij toe in zijn eerste woorden. Vandendriessche staat te boek als een levensgenieter, die ook heel veel fietst (zie foto).

Rijkgevulde carrière

"Ik ben gemotiveerd om mijn eerdere leiderschapservaring ten dienste te stellen van de bond en al zijn leden", aldus nog Vandendriessche. Die eerdere leiderschapservaring is toch wel vrij enorm te noemen, want de 58-jarige man heeft al heel wat watertjes doorzwommen.

Van 2016 tot mei 2023 was hij CEO bij Deloitte Belgium en in die periode wist hij dat bedrijf enorm te doen groeien. Het aantal werknemers verdubbelde, de omzet steeg ook met meer dan 50% naar meer dan 700 miljoen euro. Voor zijn periode bij Deloitte Belgium was hij ook actief als consultant en partner bij Arthur Andersen, na studies in de rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven (KUL).