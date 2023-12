'Antwerp verandert het geweer van schouder met oog op wintermercato'

Royal Antwerp FC heeft een cashflowprobleem. En dus rest de vraag: wat gaan ze de komende maanden al dan niet doen op de transfermarkt?

Royal Antwerp FC wil er na Nieuwjaar zeker staan in de Jupiler Pro League. Door de uitschakeling in Europa hebben ze ook maar één groot doel meer, of de Beker van België zou moeten meetellen in de hoofden.

Antwerp verandert het geweer van schouder

Een dubbel als vorig jaar, daar zegt niemand nee tegen natuurlijk. Maar om strijdvaardig te zijn voor de titel moet er misschien wel wat bijkomen. En dus werd er de voorbije weken en maanden gedacht aan minstens een nieuwe spelmaker.

Die 'nummer 10' lijkt er nu niet te gaan komen, mogelijk ook door de financiële situatie en het cashflowprobleem bij Antwerp. Het Nieuwsblad weet alvast dat het geweer van schouder veranderd zou zijn en dat er geen nieuwkomers komen in januari. Een leuke opportuniteit mag natuurlijk nooit uitgesloten worden, maar het lijkt dus een gemakkelijke winter te worden voor Marc Overmars.