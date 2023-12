De miserie van de VAR: "Liever Gert Verheyen horen dan een machine die beslist"

Artificiële intelligentie in de VAR-kamer. Het lijkt wel een noodzakelijk kwaad voor de nabije toekomst van ons voetbal.

De scheidsrechters en zeker de VAR krijgen week na week heel wat kritiek. Het lijkt, met alle technologie die er tegenwoordig is, haast een kwestie van tijd voor de VAR geen mensen meer maar een machine zal zijn.

Filip Joos, commentator en presentator van Extra Time, wil niet dat ons voetbal afhankelijk wordt van een algoritme. Precies die menselijke betrokkenheid zorgt voor de nodige emoties die in sport welig tieren.

“Op een aantal vlakken – buitenspel, bijvoorbeeld – heeft de VAR meer rechtvaardigheid gebracht. En zelfs als je dat zou willen: je kúnt de klok niet terugdraaien. Maar ik vind het wel een kwalijk idee om het voetbal in een soort van algoritme te willen vangen waarbij aan het einde een machine staat die zegt of het zwart dan wel wit is. Terwijl er zoveel mooi grijs is!”, klinkt het in HUMO.

De huidige regels rond een handsbal bijvoorbeeld zorgen voor veel strafschoppen die supporters onrechtvaardig vinden. “Ik vind net dat we terug moeten naar het principe van vroeger, waarbij gekeken werd naar de intentie van de speler: was het opzettelijk of niet? Dan is het dus aan de scheidsrechter om dat te beoordelen, niet aan de machine.”

En dan kan er in Extra Time lustig gediscussieerd worden. “Dat is toch net de schoonheid van voetbal? Je mag die sport niet in een korset stoppen. Ik ben voor interpretatie, voor twijfel, voor dubbelzinnigheid. Ik hecht veel meer waarde aan wat Gert Verheyen te zeggen heeft over een dubieuze fase in het strafschopgebied dan aan wat op basis van een algoritme zonder gevoel wordt beslist.”