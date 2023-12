Ex-Anderlecht, maar nu zes coaches op twee jaar: "Weet ook niet waar ik ben beland"

Hij maakte ooit als toptalent het mooie weer bij RSC Anderlecht, maar het kwam er eigenlijk nooit helemaal uit. En hoe gaat het nu eigenlijk met David Henen? Vechten tegen degradatie in de Jupiler Pro League, nooit makkelijk.

David Henen leek er helemaal door te gaan komen bij RSC Anderlecht, maar de geschiedenis is helemaal anders gelopen. Nu zit de speler bij KV Kortrijk, in het verleden speelde hij ook nog voor onder meer Sporting Charleroi.

Degradatiestrijd met KV Kortrijk

Bij De Kerels zit hij voor het tweede jaar op rij verwikkeld in een pittige degradatiestrijd. En de voorbije twee jaar heeft hij ondertussen liefst zes coaches boven zich gehad. "Maar als speler heb je daarover niet te kiezen", aldus Henen in gesprek met Het Nieuwsblad.

En bij Kortrijk is het echt wel stevig werken, want op dit moment ziet het er eigenlijk echt niet goed uit - nog los van de twee trainersontslagen dit seizoen. De vraag is wie het nog kan recht gaan trekken. "Ik vraag mij soms ook af waarin ik ben beland, maar ik heb nog altijd het beste voor met deze club", besloot Henen.