Hoe hard heeft Antwerp de miljoenen van Vermeeren nodig? Sven Jaecques geeft het antwoord

De campagne in de Champions League werd met een sportief hoogtepunt afgesloten. Toch hadden ze er bij Royal Antwerp FC veel meer van verwacht.

Royal Antwerp FC won woensdag met 3-2 van FC Barcelona. Een prachtige afsluiter voor de campagne, al had iedereen er wel wat meer van verwacht dan 3 op 18.

“Voor die zege krijgen we een kleine 3 miljoen. Met de start- en tv-gelden erbij komen we op zo'n 20 miljoen euro inkomsten, toch een significant bedrag voor een Belgische club. Je moet daar wel nog de uitgaven tegenover zetten, zoals reizen, hotels en premies”, klinkt het bij Sven Jaecques.

Veel geld, maar Antwerp heeft ook veel inkomsten nodig. Die zou het kunnen krijgen voor Arthur Vermeeren. “Ik hou niet van de hype van de duurste uitgaande voetballer. We gaan Arthur niet naar eender welke club sturen, zodat wij maar zouden kunnen cashen. Hij is het uithangbord van onze nog altijd prille jeugdwerking en we willen dat hij dat blijft, ook als hij hier al weg is.”

Centen zijn hoe dan ook nodig op de Bosuil. “Het is onverantwoord dat Paul Gheysens de komende 7 jaar nog eens zoveel geld in de club zou stoppen. Het is dan ook altijd het doel geweest om in eerste instantie break-even en in een tweede fase winstgevend te worden. Dan zijn transfers en een CL-campagne heel erg welkom.”