Mehdi Bayat geeft update over nieuw stadion van Charleroi: "We mikken op een opening in dat jaar"

Sporting Charleroi is nog steeds druk bezig met het realiseren van hun nieuwe stadionproject. In een interview met RTBF sprak voorzitter Mehdi Bayat over deze grote onderneming.

Bayat gaf eerst een update over de voortgang van het nieuwe stadion. "We zitten in de laatste fase. In januari verwacht ik de herziene vergunning en zullen we het financieringsplan aanpassen, omdat de grondstofprijzen omhoog zijn geschoten. Ik had het over 2024, toen over 2025 en nu mikken we op een opening in 2026. We hebben ook het idee om wedstrijden op het wereldkampioenschap voetbal voor vrouwen in 2027 in Charleroi te organiseren als België het haalt."

Charleroi is niet de enige club die op zoek is naar een nieuw stadion. Club Brugge wil ook een nieuw stadion, maar wordt vooral tegengehouden door een ander soort problemen. "Zullen er problemen zijn met omwonenden zoals in Brugge? De situatie is heel anders, Brugge bouwt in een woonwijk, terwijl wij in 'Tsjernobyl' zitten."

"We zitten op een verlaten industrieterrein waar niemand is, en we maken deel uit van een algemeen stadsproject: we worden de poort naar Charleroi-West met de metro en de militaire kazerne, en dat zal een achtergebleven gebied nieuw leven inblazen. Tenzij we een paar zombies uit de grond zien kruipen die tegen ons gaan vechten als we het daar gaan opruimen", grapte Bayat.