Riemer overweegt ook een aanpassing in topmatchen: "Het staat niet in steen geschreven dat zij spelen"

Brian Riemer overweegt wel degelijk om één van zijn controlerende middenvelders eraf te nemen voor een meer avontuurlijk aangelegde middenvelder zoals Théo Leoni. Tegen Antwerp zou het zelfs al zover kunnen zijn.

Daarmee geeft Riemer ons ook gelijk. Wij schreven eerder deze week al dat Anderlecht Leoni nodig heeft in topmatchen om de opbouw te verzorgen. "Het is wel niet zo simpel, want je kan één man uitschakelen en het is niet zo dat er daarna geen pressing meer komt. Maar inderdaad, ik begrijp je vraag", aldus Riemer.

"Dat bekijken wij ook. We zoeken voor elke match naar het juiste profiel en balans. Het staat niet in steen geschreven dat Rits en Delaney elke match zullen spelen. Zo werkt het niet. Mario (Stroeykens) heeft ons ook al veel positief laten zien aan de bal, Yari is terug, maar we kunnen soms wel iets extra gebruiken.

Goed resultaat in topmatchen nodig

Want tegen topteams pakte Anderlecht nog maar 7 op 21. "We hebben ook al veel op verplaatsing gespeeld tegen die teams. Dat is geen excuus. En we zijn ook al een beetje ongelukkig geweest. Tegen Genk en Brugge hadden we moeten winnen. Het feit is dat we ook moeten tonen dat we goed genoeg zijn."

En Riemer heeft nog een probleem: hij heeft geen snelheid in zijn kern. "Francis zou eens voor lange tijd beschikbaar moeten zijn. Ik hoop dat dat vanaf januari het geval is, daar bid ik voor. We zullen zien hoe we dat gaan oplossen."