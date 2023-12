'Sterkhouder van Antwerp kan rekenen op interesse uit Italië'

Jurgen Ekkelenkamp speelt ondertussen al zo'n anderhalf jaar bij Antwerp. Nu kan hij op buitenlandse interesse rekenen.

Ekkelenkamp zou zo in beeld zijn bij het Italiaanse Torino. Dat meldt Tuttosport. De middenvelder speelde op één wedstrijd na, al iedere keer mee bij Antwerp.

Torino is verder gaan kijken bij de Great Old, want ook Owen Wijndal zou genoemd zijn. Die wordt tot aan het einde van dit seizoen gehuurd van Ajax.

Ekkelenkamp staat nog onder contract bij Antwerp tot 2026. Hij speelde al 64 wedstrijden voor de club waarin hij tien keer kon scoren en elf keer een assist kon geven.