Hoe Kerstetentje ervoor zorgde dat Adrien Trebel bij Anderlecht terecht kwam

Adrien Trebel verliet Standard in januari 2017 om voor Anderlecht te tekenen. Een schokgolf ging door Sclessin, maar Trebel legt nu uit wat er toen allemaal gebeurde.

Geïnterviewd door de collega's van Eleven Sport, heeft de huidige speler van Charleroi teruggeblikt op het cruciale moment dat hem ertoe aanzette Standard te verlaten. Het incident vond plaats in december 2016, vóór de transferperiode.

Hij legt uit: "We hadden het kerstdiner met het team. Ik ging naar hem (Olivier Renard, toenmalig sportief manager) toe en vroeg of ik 30/40 minuten eerder mocht vertrekken. Hij vroeg waarom. Ik antwoordde dat ik mijn vrouw van het vliegveld moest halen, het was de eerste keer dat ze naar België kwam. Hij zei: 'Ze redt zich wel'."

Hij verduidelijkt vervolgens: "Ik had hem in de week ervoor gewaarschuwd, maar hij nam het slecht op. Dus ga ik niet naar het diner. Wetende voor 4000% zeker dat er gevolgen zouden zijn die niet in mijn voordeel zouden spelen," vervolgt hij bij Eleven.

Trebel ontkent dat hij voor Anderlecht koos vanwege financiële overwegingen: "Gent bood me een beter contract aan. Ik ging voor de titels. Ik weet hoe de supporters van Standard zullen reageren. Het hoort bij het leven van een voetballer. Je moet er gewoon klaar voor zijn om het te aanvaarden en te dragen. En die beledigingen hebben me altijd sterker gemaakt, hebben me geholpen de seizoenen te spelen die ik bij Anderlecht heb gespeeld."

#Insiders | "On ne peut pas dire que j’y suis allé pour le financier, j’y suis allé pour gagner des titres." - Adrien Trebel parle de son transfert chez les Mauves 🔴➡️🟣 pic.twitter.com/j9nWF5dJlR — Eleven Belgium (FR) (@ElevenBeFR) December 15, 2023