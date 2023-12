KAS Eupen-verdediger heeft duidelijke boodschap over coach Florian Kohfeldt na nieuwe nederlaag

KAS Eupen heeft vrijdagavond met 2-0 verloren op het veld van KVC Westerlo. Voor de Panda's was het de zesde opeenvolgende partij die niet gewonnen werd.

De kelderkraker tegen Westerlo was voor beide ploegen enorm belangrijk. Door het verlies van Eupen zakt de club naar de 14e plaats in het klassement.

"We wisten op voorhand dat dit een erg belangrijke was voor ons", begon Rune Paeshuyse bij Sporza. "En dan verlies je door twee stomme goals, die afgeweken bal en de penalty. Dat is mentaal niet makkelijk, daar gaan we niet over liegen."

Volgens de verdediger staat iedereen nog achter de coach, daarin was hij erg duidelijk. "Het is in elk geval belangrijk om aan te geven dat deze mindere periode zeker niet aan de coach ligt. We staan allemaal nog achter hem en de spelers moeten het nu tonen op het veld."