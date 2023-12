Riemer niet echt onder de indruk van winst Antwerp tegen Barcelona: "Je ziet dat veel gebeuren"

Bij Antwerp waren ze meer dan terecht trots dat ze in de laatste wedstrijd van hun Champions League-campagne konden winnen van het grote FC Barcelona. Brian Riemer wou het voor het onderlinge duel echter niet groter maken dan wat het is.

Riemer wil waarschijnlijk ook niet te veel druk bij zijn eigen ploeg leggen. "Ik wil niets wegnemen van hun prestatie natuurlijk", zei de Deen. "Maar in die laatste speeldagen van de Europa- of Champions League zie je dat wel meer."

"Als alles al beslist is, gaan sommige plogen niet meer voluit. Er zijn dan al veel matchen gespeeld door die topteams. Maar het is een mooie overwinning voor hen en mooi voor het Belgische voetbal. Hoe meer punten voor de coëfficiënt, hoe beter. En we hebben vorig jaar toch ook al een mooie puntenwinst gehad."

Maar onder de indruk was hij dus niet. "Elke wedstrijd heeft zijn eigen verhaal. Wij zijn niet Barcelona. Anderlecht is een heel andere wedstrijd. Voor ons zou het fantastische stap zijn als we winnen. Daarmee zitten we in onze gedachten."