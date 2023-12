Thorsten Fink spaart de kritiek op zijn spelers niet en trekt meteen een heel erg scherpe conclusie

De aangename persoonlijkheid van Thorsten Fink maakt plaats voor kritiek en een conclusie die de Truiense dromen naar de achtergrond duwt. Top 6, dat zal het niet worden volgens de trainer van STVV.

De Kanaries ging met de billen bloot in het Edmond Machtensstadion en Thorsten Fink was dan ook ontgoocheld in wat zijn spelers op de mat hadden gebracht. Het Belang van Limburg ving zijn reactie op. "We hadden 56 procent balbezit en controleerden in de beginfase, maar creëerden geen kansen."

STVV-coach Thorsten Fink ziet te weinig daadkracht

De Duitser kon niet om het pijnlijke gebrek aan creativiteit heen. "We hadden geen daadkracht in de zestien van de tegenstander, er dook geen volk van ons op in de rechthoek van RWDM, dan kan je nooit echt gevaarlijk zijn. We kregen maar één bal binnen het kader."

De nuchterheid zal terugkeren, want na weken zonder nederlaag gingen sommigen in Sint-Truiden al dromen. "Mensen babbelden ons al in de top zes, we hebben vanavond gezien dat we daar niet thuishoren." Tegelijkertijd nuanceert Fink ook wel: hij is van mening dat zulke offdays kunnen gebeuren bij een jonge spelersgroep.