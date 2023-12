Wouter Vrancken krijgt ervan langs na overdreven uitspraak: "Schei toch lekker uit"

Union SG, Club Brugge en KAA Gent hebben ook na Nieuwjaar nog Europees voetbal. KRC Genk is daar helaas niet bij.

KRC Genk begon met de voorrondes van de Champions League aan dit seizoen, maar ondertussen slaagde de ploeg van Wouter Vrancken er zelfs niet in Europees te overwinteren in de Conference League.

“Dat zal toch aankomen in Genk”, zegt Johan Boskamp aan Het Belang van Limburg. “Na de uitschakeling in de Champions League en de Europa League liggen ze nu ook uit de Conference League. Voor de internationale uitstraling van de club is dat niet al te best.”

Al leek het al voor de slotwedstrijd in kannen en kruiken dat de Limburgers er niet meer bij gingen zijn. “Je kon er gif op innemen dat Ferencvaros en Fiorentina het op een gelijkspelletje gingen houden. Dat Genk zelf won van die Serviërs vind ik niet meer dan normaal. Ondanks de rode kaart van Galarza, wat een dommerik trouwens, moet je dat ploegje altijd makkelijk inblikken. Wat ze ook gedaan hebben.”

Wouter Vrancken zei achteraf dat hij in de sterkste poule in de Conference League zat, iets waar Boskamp hard mee moet lachen. “Schei toch lekker uit. Fiorentina heeft een goeie ploeg, maar Ferencvaros was zeker te pakken. Ik ben fan van Wouter, maar hij moet geen excuses zoeken. Het was gewoon te weinig in Europa.”