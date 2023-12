Een opgeluchte Jules Van Cleemput na maanden blessureleed: "Ik ben blij dat ik er kan staan"

Het waren zware maanden voor Jules Van Cleemput, maar nu is hij eindelijk terug. Hij maakte zijn rentree in de Waalse derby tegen Sporting Charleroi. Een last viel van zijn schouders.

Waalse derby

De wedstrijd tussen Standard Luik en Sporting Charleroi baarde een muis. Er was veel vuur te bespeuren in de tribunes, maar hier zag je weinig terug van op het veld. Het volledige wedstrijdverslag vind je HIER.

Als was er wel goed nieuws te bespeuren.

De rentree van Jules Van Cleemput

Na maanden blessureleed is Jules Van Cleemput eindelijk terug bij Sporting Charleroi. Hij blesseerde zich in de voorbereiding en maakte tegen Standard Luik pas zijn eerste minuten in de Jupiler Pro League dit seizoen.

"Dit is een heel goed gevoel. Het zijn een paar zware maanden geweest", kwam Van Cleemput terug op zijn blessureleed tegenover Sporza. "Ik ben blij dat ik er kan staan."

Drie punten was het plan

"Dat we de nul kunnen houden is heel positief. Het is belangrijk dat je hier een goede organisatie neerzet, en dat hebben we gedaan", verklaarde Van Cleemput "We zijn gekomen voor de drie punten, maar het is zeker niet negatief om hier met een punt weg te gaan."

Het was een tevreden Van Cleemput na de wedstrijd waarvan hij duidelijk blij was na zijn rentree.