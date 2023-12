'Cercle Brugge verrast en legt miljoenen op tafel om Braziliaans toptalent naar België te halen'

Cercle Brugge is bezig aan een uitstekend seizoen. De West-Vlamingen willen ook na de jaarwisseling meestrijden voor een PO1-ticket. En daarvoor worden de miljoenen met plezier bovengehaald.

Cercle Brugge kampeert momenteel op een zevende plaats, maar De Vereniging is dé verrassing van het seizoen. Meer zelfs: we zijn er quasi zeker van dat de groenhemden tot het einde van de rit zullen meestrijden voor een plaats in play-off 1.

Al moet de kern daarvoor een kwaliteitsinjectie krijgen. In de aanval rust alle druk dezer dagen op de (brede) schouders van Kevin Denkey. Al heeft Cercle Brugge daar iets aan gedaan. Dat laat O Globo weten.

© photonews

Volgens het Braziliaanse dagblad betaalt Cercle Brugge drie miljoen euro om Felipe Augusto naar de Jupiler Pro League te halen. De 19-jarige aanvaller geldt als een talent in Brazilië en mag dat nu ook in Europa komen bewijzen.

Doublure

Augusto wordt in eerste instantie gehaald als doublure voor Denkey. De kans is echter héél groot dat laatstgenoemde na het seizoen een transfer zal maken. In dat geval hoopt De Vereniging dat de opvolging meteen klaar staat.