Riemer duidt gebeten hond aan na laat gelijkspel tegen Antwerp: "Hij moest daar niet zijn!"

Brian Riemer had weinig opties op zijn bank. Op het einde bracht hij Amadou Diawara erin voor de moegestreden Mario Stroeykens. En dat liep faliekant af.

Diawara gleed uit en zo kon de bal tot bij Alderweireld geraken die Ilenikhena kon bedienen. "Dat uitglijden is niet het probleem, het is een structureel probleem. Eerst en vooral gaat Théo te ver in zijn pressing op Ejuke waardoor die hem voorbij kan gaan en die voorzet kan geven."

"Ten tweede moest Diawara daar helemaal niet zijn. Zeno en Jan stonden perfect opgesteld. Hij moest helemaal niet zo laag komen lopen. Zo stonden we helemaal uit positie. Maar ja, veel opties hadden we niet."

Geen kwaliteit meer op de bank

Een duidelijke wenk naar zijn bank, waar niet echt oplossingen zaten. Zonder Delaney, Hazard en Amuzu kon Riemer geen extra kwaliteit op het veld brengen om de wedstrijd over de streep te trekken. "We zijn nu inderdaad wel heel hard getroffen door blessures", knikte Riemer.

"Ik wil dat niet als excuus gebruiken, want op dit moment hebben alle clubs wel blessures. Maar als je verschillende internationals moet missen en een paar bepalende spelers, dan is dat wel veel. Het is wat het is. Ook onder die omstandigheden moet je kunnen presteren. En voor het seizoen had ik voor een 4 op 6 tegen Antwerp getekend. Dat is wel de ploeg die vorig seizoen de dubbel pakte."