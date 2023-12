CEO Union laat weten wat er tijdens de wintermercato zal gebeuren en wanneer er versterking komt

Union SG is nog op drie fronten actief, maar verteert dat blijkbaar zonder problemen. Voor de volgende ronde in de Conference League moeten ze tegen Eintracht Frankfurt. Zou wat extra versterking niet welkom zijn om de titelrun deze keer tot een goed einde te brengen?

CEO Philippe Bormans heeft er een duidelijke mening over. "We hebben altijd gezegd dat transfers in de zomer besproken kunnen worden. In de winter ligt dat moeilijker voor ons", zegt hij bij HLN.

"Vorig jaar was dat ook zo. Toen zagen we enkel Dante Vanzeir vertrekken. Je kan nooit uitsluiten dat er dingen zullen gebeuren, maar de insteek is dat we liever niemand zien gaan."

Er wordt dus enkel over nieuwe krachten gesproken indien er iemand zou vertrekken. "Onze selectie zit goed in elkaar, vindt Bormans. We zijn gewapend voor een strijd op drie fronten. Onze kracht is altijd geweest om niet te veel naar de kalender te kijken. Wij hebben nooit punten laten liggen na een Europese midweekmatch. Pakten 18 op 18."

Want Union beleeft weer een droomseizoen. "Zo hebben we vorig jaar ook 57 wedstrijden kunnen afwerken. Je mag nooit te veel gaan rekenen. Daarom: het is zeker geen straf om na Nieuwjaar nog Europees te spelen. Zulke matchen als tegen Frankfurt wil je net spelen als voetballer, aldus de CEO van de Brusselse club."