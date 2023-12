Ceulemans is 180 graden gedraaid met mening over Club Brugge: "Vind maar eens beter dan die twee"

Club Brugge had grootse plannen op de transfermarkt deze winter. Maar mogelijk mogen ze de vinger gewoon op de knip houden, want de problemen lijken opgelost. Zeker vooraan.

Igor Thiago scoort de voorbije weken immers aan de lopende band. En Jan Ceulemans had een opleving van de Braziliaan wel verwacht. "Die jongen komt vanuit de Bulgaarse competitie. Hij moest zich aanpassen, die tijd moet je hem ook geven. Toen ik destijds van Lierse naar Club Brugge ging, was mijn eerste jaar dramatisch", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Ceulemans is zelfs onder de indruk. “In totaal heeft hij al zestien keer gescoord. Zestien, hé”, benadrukt Ceulemans. “Dat zijn simpelweg fantastische cijfers. Als hij zo voortdoet, zal hij makkelijk de kaap van de 25 doelpunten ronden."

Het icoon van Club is intussen wel gedraaid, want hij was aanvankelijk ook heel kritisch. Hij ziet ook dat zijn ploegmaats in hem geloven en hem zoeken. Daarom heeft hij ook een raad voor blauw-zwart.

“Ik zie niet in waarom Club nu een extra aanvaller zou moeten aanwerven. Thiago wordt met de week beter en Jutgla, toch een deftige speler, is er ook nog. Trouwens, vind maar eens béter dan die twee. Niet evident, hoor.”