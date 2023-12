Gaat Anderlecht verder de Japanse toer op in de wintermercato? Ook deze mogelijke versterking wordt gemeld

Japan is al lange tijd in de mode in de Pro League, en Anderlecht heeft onlangs een jonge aanvaller aangetrokken. Nu wordt er echter gesproken over een centrale verdediger.

Komende januari zal de jonge aanvaller Keisuke Goto zich bij Anderlecht voegen, eerst om RSCA Futures te versterken. Maar hij zou niet de enige speler kunnen zijn die uit het Land van de Rijzende Zon komt. Volgens het lokale medium Hochi Sports zou een andere Japanner naar Anderlecht kunnen komen. Zo zou RSCA de jonge Haruya Fuji (22 jaar), een centrale verdediger van Nagoya Grampus, op hun lijst hebben gezet. Fuji heeft nog maar één jaar contract in januari en komt uit een indrukwekkend seizoen met 46 gespeelde wedstrijden, 3 doelpunten en 3 beslissende passes. Hij heeft geen enkele minuut gemist voor Nagoya dit seizoen. We weten dat RSC Anderlecht op zoek is naar een jonge centrale verdediger om de kern deze winter al te versterken, in anticipatie op het vertrek van Zeno Debast volgende zomer en omdat Brian Riemer dit seizoen ook opties tekortkomt op die positie. Fuji lijkt in dit opzicht aan meerdere criteria te voldoen...