KV Kortrijk-coach Joseph Akpala weet wat er nodig is om uit de negatieve spiraal te geraken

KV Kortrijk staat momenteel alleen laatste in de stand. Afgelopen weekend gingen de Kerels opnieuw onderuit tegen KRC Genk, een week na het verlies tegen KVC Westerlo.

KV Kortrijk beleefde een vreselijke avond in de Cegeka Arena. De Kerels gingen kansloos met 4-0 onderuit tegen Genk en die score had nog veel hoger kunnen oplopen. Coach Joseph Akpala baalde, maar weet wat nodig is om uit de negatieve spiraal te geraken.

"We wisten dat het moeilijk zou worden en dat we zouden afzien. De opdracht was om de eerste 15 minuten door te komen. Maar er sloop toch wat onrust in het team en we kwamen er niet uit", begon de KVK-coach.

"In de tweede helft hebben we te veel ruimte aan de tegenstander gegeven, we deden niet wat we moesten doen en daardoor hebben we doelpunten geïncasseerd."

"Het belangrijkste is nu om naar de komende wedstrijden toe te werken. Ik wil het team helpen om aan punten te komen."

Het zal geen eenvoudige opdracht worden om het team opnieuw op de rails te krijgen, de prestatie tegen Genk toonde aan dat het vertrouwen ver zoek is bij spelers. Dat beseft Joseph Akpala.

"Het is belangrijk dat de spelers het nodige vertrouwen terugkrijgen. Al die nederlagen zorgen voor weinig vertrouwen en dat moet terugkomen", laat hij optekenen tegenover Voetbalkrant.

"Verder moeten we meer doelpunten scoren. Daarvoor moeten we beter omgaan met onze kansen. We krijgen al niet te veel kansen en dus moeten we die afmaken."