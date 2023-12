Uitspraken van Vanhaezebrouck zijn problematisch, maar ook hypocrisie bij Club Brugge

De Slag om Vlaanderen stond zondag vooral in het teken van de discutabele penaltyfases. Maar de reacties nadien bij zowel Club Brugge als KAA Gent deden toch wenkbrauwen fronsen.

Bij KAA Gent hekelden ze vooral de penaltyfout op spits Hugo Cuypers in de eerste vijf minuten. Mechele trok hem neer in de zestien, maar er was ook een voorafgaande fout op Nielsen. Of het nu wel of geen penalty was, laten we nu even in het midden.

De uitleg van Gent-trainer Hein Vanhaezebrouck nadien was wel problematisch. Hij insinueerde dat er bewust in het voordeel van Club Brugge werd gefloten. Ook al wist Vanhaezebrouck toen niet dat er toen ook geen sprake was van buitenspel bij de eerste penalty van Club.

Toch blijven de insinuaties van Vanhaezebrouck, die ook verwees naar eerdere fases van Club en Gent, niet goed. Dat er een systematische benadeling van KAA Gent zou bestaan, is gewoon een complottheorie.

Hypocrisie bij Club Brugge

Maar ook de uitleg van Club Brugge over de discutabele fases was wat vreemd. Zeker als je weet dat Club in dezelfde week nog vragende partij was om de wedstrijd tegen KV Mechelen te herspelen na een fout afgekeurde goal van Thiago.

"Op de scheidsrechterlijke beslissingen wil ik geen commentaar geven. Soms zit het mee, soms zit het tegen. Op het einde van het seizoen zal de balans wel in evenwicht zijn", zei Ronny Deila op de persconferentie na de wedstrijd.

Op maandag de VAR en de scheidsrechters aanvallen omdat er iets in je nadeel valt en op zondag geen uitspraken willen doen op fases die dan in je voordeel vallen, is toch ook wat hypocriet.