Cercle Brugge moet sterkhouder even missen, Muslic reageert: "Ik ben echt gefrustreerd"

Cercle Brugge zette KV Kortrijk gemakkelijk opzij, maar komt niet ongehavend uit de wedstrijd. Het moet een van zijn sterkhouders de komende weken missen.

Cercle Brugge stond na een uur comfortabel 3-0 voor tegen KV Kortrijk toen rechtsachter Hugo Siquet uitviel. Zonder contact ging de Rode Duivel gaan zitten, hij moest ook meteen gewisseld worden daarna.

Trainer Miron Muslic gaf meer uitleg nadien. "Siquet heeft een hamstringblessure opgelopen en zal waarschijnlijk zo'n 4 tot 6 weken out zijn. Zijn transfer stond al vier minuten gepland, dus ik ben bijzonder gefrustreerd."

Winterstop als redding?

De wedstrijd tegen Anderlecht van komende woensdag zal Siquet dus al zeker missen. Gelukkig is er dan een korte winterstop gepland, die eerste wedstrijd van Cercle Brugge in 2024 is een verplaatsing naar Genk.

Wie Siquet zal vervangen tegen Anderlecht is nog onduidelijk. De jonge Jonas Lietaert (19) verving Siquet de laatste 25 minuten tegen Kortrijk, misschien krijgt hij ook tegen Anderlecht zijn kans.