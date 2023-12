'Entourage van Benito Raman doet Brian Riemer de wenkbrauwen fronsen'

Benito Raman is bezig aan zijn laatste maanden bij RSC Anderlecht. Al zou dat ook wel eens dagen kunnen zijn.

Benito Raman heeft een aflopend contract bij RSC Anderlecht. Dat zal in geen geval verlengd worden. Afgelopen zomer wou Raman nog vertrekken. STVV was een optie, maar die deal ging uiteindelijk niet door.

Raman viel enkele keren naast de kern, maar is de laatste tijd weer meer en meer aan het spelen voor het elftal van Brian Riemer. Tot grote verbazing van Raman zelf ook, zo is te horen in de entourage van de speler.

Raman wil niet weg in wintermercato

Zo zeer zelfs, zo schrijft La Dernière Heure, dat Raman overweegt om een niet af te wimpelen voorstel in januari toch naast zich neer te leggen om het seizoen alsnog bij RSC Anderlecht uit te doen en de titel proberen te pakken met paarswit.

Iets wat zeker bij Brian Riemer de wenkbrauwen doet fronsen, want de Deen leek al te willen uitkijken voor een vervanger. Raman gaf eerder al aan wat zijn voorkeur is voor een transfervrije overgang in juni van volgend jaar. Uitkijken dus of hij na de winterstop nog bij RSC Anderlecht speelt...