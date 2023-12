Nieuwe smaakmaker van Antwerp wordt nu al vergeleken met Calvin Stengs

Calvin Stengs was vorig seizoen één van de smaakmakers bij Antwerp. De Nederlander koos echter voor een avontuur bij Feyenoord afgelopen zomer, maar zijn opvolger staat er nu al.

Elektriciteit

Chidera Ejuke is de afgelopen weken uitgegroeid tot één van de smaakmakers bij Antwerp. Bij Extra Time kreeg hij dan ook alle lof toegeworpen.

"Hij brengt toch elektriciteit in de ploeg", bewierookt Frank Raes de Nigeriaanse vleugelaanvaller van Antwerp.

Vorig jaar begon Calvin Stengs op de flank bij Antwerp. Mark Van Bommel koos ervoor om na een tijd hem centraal te posteren op het middenveld. Hij nam de nummer 10 rol op zich en daarin groeide hij naar zijn beste niveau.

"Hij brengt flink wat creativiteit. Hij is even belangrijk als Stengs vorig seizoen, maar dan op een andere manier", klinkt het bij Filip Joos.

Tijd nodig

Ejuke had even tijd nodig om zich in de ploeg te werken bij Antwerp. Vorig jaar was hij lang geblesseerd en hij sloot pas later in de voorbereiding aan bij Antwerp. Mark Van Bommel nam zijn tijd met de Nigeriaanse vleugelaanvaller, maar nu is hij naar zijn beste vorm aan het toegroeien.

In alle competities samen kwam hij nu 15 keer in actie waarin hij driemaal de netten vond.