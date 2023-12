Debast praat over zoektocht van Anderlecht naar extra verdediger én wat dat betekent voor zijn transferdossier

RSC Anderlecht is momenteel op zoek naar defensieve versterking. De komst van een extra concurrent zorgt er echter niet voor dat Zeno Debast in januari al wil vertrekken. Integendeel zelfs.

Het is geen geheim dat RSC Anderlecht op zoek is naar een extra centrale verdediger. Met Zeno Debast en Jan Vertonghen zit paars-wit immers krap als één van beiden niet kan spelen. En dat is door de schorsing van eerstgenoemde komend weekend alvast het geval.

Jesper Fredberg speurt de markt dan ook af naar een onmiddellijk inzetbare verdediger. Iemand zonder of met een héél kleine aanpassingsperiode. Met andere worden: aangezien Vertonghen als incontournable wordt beschouwd zal die nieuwe pion ook meteen een directe concurrent voor Debast zijn.

"Die transfer komt er volgens mij niet om te anticiperen op mijn vertrek", haalt Debast de schouders op bij RTBF. "Ik ben momenteel helemaal niet bezig met mijn vertrek. Ik zou het zelfs toejuichen als er deze winter een extra verdediger bijkomt."

Ik denk dat ik alleen maar beter kan worden van concurrentie

"Ik denk dat ik alleen maar beter kan worden van concurrentie", besluit de Rode Duivel. "Anderlecht wil dit seizoen meespelen om de prijzen. In dat opzicht is alle versterking en extra kwaliteit altijd welkom."